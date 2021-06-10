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Россия назвала условие для исключения США из списка недружественных стран

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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости назвал условие для исключения США из списка недружественных стран.

По его словам, США должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела. Рябков отметил, что Вашингтону в том числе необходимо отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы и постоянного вмешательства во внутренние дела страны, а также от противодействия партнерства с Москвой на международной арене.

Представитель ведомства подчеркнул, что ранее не было юридической базы, однако теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. «Он не конъюнктурный, это просто инструмент», — подчеркнул Рябков.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала несколько советов странам, не желающим попадать в список недружественных для России. «Главное — наш основной тезис: мы за развитие равноправных отношений», — отметила дипломат. Представитель МИД подчеркнула, что в основе любых взаимодействий должно быть взаимное уважение.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

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