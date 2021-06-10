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Россия обвинила НАТО в «накачивании» Украины вооружениями

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в «накачивании» Украины вооружениями. Его цитирует РИА Новости.

По мнению дипломата, Североатлантический альянс намеренно проводит учения на Украине, чтобы затем передать ей оружие.

«Только в апреле на Украину прибыли не менее пяти военно-транспортных самолетов США. Мы несколько раз спрашивали: "Что везем, господа? Муку? Рис? Детское питание?"», — возмутился Лукашевич.

Он добавил, что милитаризация страны только отдалит ее от урегулирования конфликта в Донбассе.

2 июня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также раскритиковал учения НАТО, которые проводятся у границ России, и предостерег Украину от силового решения конфликта в Донбассе.

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