Россия обвинила НАТО в «накачивании» Украины вооружениями

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в «накачивании» Украины вооружениями. Его цитирует РИА Новости.

По мнению дипломата, Североатлантический альянс намеренно проводит учения на Украине, чтобы затем передать ей оружие.

«Только в апреле на Украину прибыли не менее пяти военно-транспортных самолетов США. Мы несколько раз спрашивали: "Что везем, господа? Муку? Рис? Детское питание?"», — возмутился Лукашевич.

Он добавил, что милитаризация страны только отдалит ее от урегулирования конфликта в Донбассе.

2 июня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также раскритиковал учения НАТО, которые проводятся у границ России, и предостерег Украину от силового решения конфликта в Донбассе.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться