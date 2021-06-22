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Москва отказалась поддержать план Вашингтона по ядерному разоружению

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не станет поддерживать план Вашингтона по ядерному разоружению. Его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что российская сторона отказывается принуждать другие страны участвовать в системе контроля над ядерными вооружениями. «Мы не станем присоединяться к усилиям США по будь то оказанию давления или убеждению других присоединиться лишь потому, что кто-то думает, что пора переходить на трехсторонний или многосторонний формат», — подчеркнул он.

Замглавы МИД добавил, что России и США необходимо сконцентрироваться на двустороннем взаимодействии без привлечения третьих сторон. Он напомнил, что бывший американский лидер Дональд Трамп настаивал на участии Китая в будущем договоре о разоружении, но эта идея оказалась контрпродуктивной. По словам Рябкова, в интересах обеих сторон — включить в новое уравнение безопасности Великобританию и Францию.

Ранее сообщалось, что в ООН увидели возрастающую роль ядерных вооружений в национальных стратегиях безопасности. «Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны», — подчеркнула Идзуми Накамицу, заместитель генсека организации. Она понадеялась, что ядерные державы договорятся о ликвидации вооружений.

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