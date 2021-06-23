США понадеялись на защиту интересов Украины после запуска «Северного потока-2»

США ожидают от Германии защиты интересов Украины после запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

По словам дипломата, в Вашингтоне понадеялись, что транзит газа в Европу через украинскую территорию продолжится после реализации проекта. Маас заявил, что Германия намерена урегулировать разногласия с США по «Северному потоку-2» до августа 2021-го.

22 июня Блинкен отметил, что позиция Вашингтона относительно «Северного потока-2» остается «очень ясной», однако остановить строительство при помощи санкций не получится. По его словам, США намерены убедиться в том, что Россия «не будет использовать энергетику как оружие против Украины и других» и планируют дипломатически привлечь Германию, чтобы минимизировать риски.

Для Киева выгодно продолжать транзит газа в Европу через украинскую территорию. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что убытки из-за прекращения транзита газа через Украину составят 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, страна потеряет еще два-три миллиарда из-за роста стоимости газа — его транспортировка из Евросоюза подорожает.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.