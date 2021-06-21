Германия рассказала о переговорах с США по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о переговорах с США по строительству газопровода «Северный поток-2». Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, первые результаты переговоров с Вашингтоном могут быть достигнуты к августу текущего года. Он отметил, что ограничения против нескольких немецких компаний и отдельных граждан уже отменили и работа в этом направлении продолжается.

20 июня советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». По его словам, Байден сказал, что не готов накладывать ограничения на европейских партнеров, но готов вводить санкции против российских организаций, участвующих в строительстве, каждые 90 дней.

При этом в конце мая Байден Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Тогда же Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.