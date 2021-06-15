Парламент Польши захотел принять резолюцию против «Северного потока-2»

Нижняя палата польского Сейма приняла резолюцию против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В поддержку резолюции проголосовали 452 парламентария, только один высказался против. В документе говорится, что тем самым Польша выражает солидарность с центральноевропейскими соседями, «находящимися под угрозой российского экспансионизма». Особенно это касается Украины, подчеркнули в парламенте.

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В Сейме захотели, чтобы государства-члены Евросоюза запретили строительство газопровода, а Соединенные Штаты — поддержали польскую инициативу. «Дальнейшее политическое и экономическое давление со стороны США может способствовать отказу от продолжения реализации этого вредного проекта и укреплению сотрудничества между странами — членами Североатлантического альянса», — говорится в резолюции.

4 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Москва готова использовать украинскую газовую систему и после завершения контракта, но для этого нужна добрая воля Киева. Под доброй волей он подразумевает, что украинское правительство вложится в развитие экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие политики страны неоднократно обращались к Вашингтону с просьбой организовать разговор с президентом США Джо Байденом до саммита в Женеве 16 июня. Одно из опасений Киева связано с «Северным потоком-2», запуск которого ставит Украину в уязвимое положение.

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