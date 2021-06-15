На Украине решили обложить крымчан налогами

На Украине решили обложить жителей Крыма налогами. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

По информации медиа, на Украине хотят отменить свободную экономическую зону «Крым», которую создали в 2014 году. «В итоге украинцы, которые живут на оккупированном полуострове, получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории государства, в том числе в ОРДЛО», — сообщается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности в России. «Изменения направлены на обеспечение прав жителей Крыма и Севастополя, которые приняли решение отказаться от гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей», — поясняли в комитете Госдумы по госстроительству.

Крым стал частью России по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. В том же году со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены антироссийские санкции. Экономические ограничения регулярно продлеваются.