Крым защитят от санкций по-особому

Федеральные власти решили создать в Крыму «особые административные районы» (ОАР) в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ). Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, сообщает РБК.

Большинство российских федеральных компаний не выходят на крымский рынок, так как опасаются санкций. В законопроекте предлагается сделать информацию об инвесторе — участнике ОАР конфиденциальной.

Как заявили в пресс-службе Минэкономразвития, «особые административные районы» будут привлекательны для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют стать подсанкционными из-за деятельности в Крыму. Из текста законопроекта следует, что ОАР создаются «с учетом геополитического положения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в целях ускорения их социально-экономического развития и формирования инвестиционно-привлекательной среды посредством реализации системно значимых инвестиционных проектов».

ОАР будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона. При этом участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, не имеющие филиалов и представительств за пределами Крыма. Также участники обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова.

Инвестиционные проекты в «особых административных районах» должны подразумевать не менее 150 миллионов рублей суммарных капиталовложений. Помимо этого они должны быть связаны «с развитием действующих и созданием новых производств, развитием транспортной и иной инфраструктуры, развитием туристской деятельности, санаторно-курортного лечения, организации отдыха граждан». Правительство России вправе определить и другие виды разрешенной в ОАР деятельности.

Крым стал частью России по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. В том же году со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены антироссийские санкции. Экономические ограничения регулярно продлеваются.