В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум по статусу полуострова

В Крыму ответили на призыв первого президента постсоветской Украины Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по статусу полуострова. Об этом глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал РИА Новости.

Гемпель отметил, что крымчане в 2014 году «сделали свой окончательный и бесповоротный выбор жить в составе России». Он также подчеркнул, что предложение главы делегации Киева в контактной группе звучит как призыв, направленный на отторжение части России. Крымский политик посоветовал Кравчуку быть осторожнее со своими высказываниями, которые по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей.

Накануне Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке страны, призвал провести референдум по Крыму и Донбассу. По его мнению, люди должны ответить на вопрос о том, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией.