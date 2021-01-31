На Украине разглядели обострение в Донбассе после слов о его будущем с Россией

Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, разглядел признаки обострения ситуации в регионе после слов глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о будущем этих территорий с Россией. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает «Украина 24».

«Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум («Русский Донбасс» — прим. «Ленты.ру») и провозглашены разные заявления, тезисы, "матушка Россия, забери нас к себе" и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе. Те люди, которые представляют ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, совпадающие с территорией, находящейся под контролем ополченцев — прим. «Ленты.ру») на нашем заседании ТКГ, такого не говорят», — заявил политик.

Вместе с тем он посетовал на то, что подобные заявления о будущем Донбасса отрицательно сказываются на возможности договориться.

«То, что такие заявления не способствуют улучшению работы, понятно», — сказал Кравчук.

При этом ранее в январе он заявил о невозможности договориться с Россией. Кравчук сказал, что Киев должен привлечь международных партнеров, в том числе США, чтобы они заставили Москву выполнять договоренности, а не интерпретировать их в своих интересах.

В свою очередь главы ЛНР и ДНР на форуме «Русский Донбасс» объявили, что будущее Донбасса связано с Россией. Пасечник назвал главной задачей возвращение региона «в российское политическое, экономическое и культурное пространство».