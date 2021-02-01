В Госдуме оценили идею Киева о референдуме по Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко назвал лишенной логики идею референдума о жизни в Крыму и Донбассе, с которой ранее выступил первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 февраля.

По словам Козенко, не следует ставить людей в тупик вопросами о статусе земель, которые никакого отношения к Украине не имеют.

Парламентарий отметил, что Кравчук забыл важный исторический момент: референдум в Крыму прошел еще в 2014 году. «Видимо, в Киеве продолжают жить своими любимыми привычками — тратить народные деньги на совершенно бесполезные мероприятия», — сказал он.

Козенко посоветовал украинским властям вынести на референдум вопросы о статусе русского языка и федерализации Украины.

Накануне Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке страны, призвал провести референдум по Крыму и Донбассу. По его мнению, люди должны ответить на вопрос о том, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией.