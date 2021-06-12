В России раскритиковали «данное Богом» оружие Украины

Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С22 «Богдана» останется разработкой, которая не будет доведена до серийного производства. Перспективы «данного Богом» (перевод с греческого на русский язык имени Богдана) оружия Украины раскритиковал обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор напоминает, что «пушку для машины купили в Польше». «Она аналогична той, что стоит на польской самоходной артустановке Krab. Калибр изделия 155 миллиметров требует и новых боеприпасов. На Украине их не выпускают. На этом, думаю, можно ставить точку», — пишет российский обозреватель.

Автор отмечает, что колесные САУ вроде 2С22 «Богдана» плохо приспособлены для условий «русского поля» или снежной целины. «Угнаться за танками они были неспособны, а от длительных маршей по бездорожью колесные машины теряли боеготовность. Поэтому в СССР, а затем и в России все САУ строились на гусеничных шасси высокой проходимости», — уверяет обозреватель.

Таким образом Литовкин прокомментировал видео Минобороны Украины со стрельбами 2С22 «Богдана». Автор напомнил, что еще в 2018 году Александр Турчинов, занимая должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, пообещал принять ее на вооружение.