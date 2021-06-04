В США назвали российское оружие из фильма ужасов

Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» способна «за короткий промежуток времени разрушить укрепления противника на относительно большой территории», пишет американский журнал The National Interest.

Данное российское оружие издание называет смертоносным. Согласно журналу, ТОС-1 «Буратино» подходит «для фильма ужасов».

Издание напоминает, что высокая эффективность подобных систем, предназначенных для применения в закрытых пространствах, объясняется объемно-детонирующими боеприпасами, рассеивающими взрывчатые аэрозоли.

Журнал отмечает, что ТОС-1 «Буратино», основанный на шасси танка Т-72, представлен в 1980-х годах. Издание напоминает, что данное оружие получило неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях, максимальная дальность действия которых оценивается в 3,5 километра.

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The National Interest пишет, что в 2000-х годах появилась ТОС-1А «Солнцепек», дальность действия которой достигла шести километров, а а 2020-м была продемонстрирована ТОС-2 «Тосочка», отличающаяся, в частности, большей автоматизацией.

Издание напоминает, что ТОСы использовались, например, в конфликтах на Ближнем Востоке.

В ноябре прошлого года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» будут обновлены. Согласно информации газеты, модернизация предполагает увеличение боевой мощи, защищенности и дальности стрельбы, а также подключение к «военному интернету». Издание, в частности, отмечает, что новые дальнобойные ракеты позволят «выжигать целые гектары на расстоянии до 15 километров».