Крыму выделят деньги на обновление

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из федерального бюджета дополнительные средства на капитальный ремонт домов и трасс в Крыму. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Деньги пойдут на капремонт многоквартирных домов, реконструкцию автодорог, обновление парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, ремонт железнодорожных станций и платформ, а также благоустройство территорий общего пользования. Средства будут выделять в 2020-2022 годах.

Помимо этого, правительство должно подготовить поправки, предусматривающие пониженные тарифы страховых взносов в отношении участников свободной экономической зоны на территории Крыма.

Путин подчеркнул, что на полуострове необходимо повышать качество жизни и развивать инфраструктуру, в частности, из-за увеличения туристического потока. В 2019 году Крым посетили 7,4 миллиона туристов — на 9,3 процента больше, чем в 2018-м. Больше половины из них (57 процентов) прибыли по Крымскому мосту.

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