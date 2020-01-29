Перевозящая пассажиров в Крым компания попала под санкции США

США ввели новые санкции против России. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

В рестриктивный список попали восемь человек, среди них и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Также под санкциями оказалась еще одна компания «Гранд Сервис Экспресс» и ее генеральный директор Александр Ганов.

Материалы по теме «Пока буду жив, буду ездить» Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив

Это единственная организация, которая занимается железнодорожными пассажирскими перевозками в Крым с материковой части. Перевозчик оперативно прокомментировал агентству ТАСС внесение в санкционный список, заявив, что «Гранд Сервис Экспресс» работает на территории России, и поэтому санкции США не скажутся на ее деятельности.

26 декабря посольство США в Киеве осудило запуск железнодорожного сообщения между материковой частью России и Крымом. В Twitter-аккаунте дипломаты заявили, что «этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

23 декабря российский лидер Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!