Россия объяснила новые санкции США реакцией на свои успехи

Посольство России в США объяснило новые американские санкции против компании «Гранд Сервис Экспресс» реакцией на успехи властей по развитию Крыма. Соответствующий пост появился на странице дипломатического представительства в Facebook.

«В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией. Не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона», — говорится в сообщении. Среди своих успехов представители Москвы выделили запуск прямого автомобильного и железнодорожного сообщения между Крымом и основной частью России. Кроме того, дипломаты отметили, что новые меры не изменят политики России.

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29 января Минфин США анонсировал новые ограничительные меры. В санкционный список попала компания «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными перевозками в Крым, а также ее директор Александр Ганов. Санкции были введены и в отношении исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет сравнил США со «злопамятным псом», от которого все отвернулись. По его мнению, американские санкции стали следствием экономического и политического кризиса внутри страны, который власти не в силах преодолеть.

По итогам референдума в марте 2014 года Крым стал российским регионом. Подавляющее большинство жителей полуострова выбрало присоединение к России. Москва неоднократно подчеркивала, что голосование проходило в соответствии с международным правом.

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