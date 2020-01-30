В Госдуме назвали бесполезными новые антироссийские санкции США

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал введение США новых антироссийских санкций в интервью RT.

По его мнению, введение рестриктивных мер в отношении компании «Гранд Сервис Экспресс» является бесперспективным и неконструктивным. Морозов отметил, что санкции никак не повлияют на работу российского перевозчика, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются только в пределах России.

Депутат отметил, что Москва всегда выступает за укрепление отношений с Вашингтоном и стремится избегать взаимных провокаций. Он выразил надежду, что США будут заинтересованы развитием двусторонних отношений.

29 января Минфин США анонсировал новые ограничительные меры. В санкционный список попала компания «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными перевозками в Крым, а также ее директор Александр Ганов. Санкции были введены и в отношении исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет сравнил США с «злопамятным псом», от которого все отвернулись. По его мнению, американские санкции стали следствием экономического и политического кризиса внутри страны, который власти не в силах преодолеть.

По итогам референдума в марте 2014 года Крым стал российским регионом. Подавляющее большинство жителей полуострова выбрало присоединение к России. Москва неоднократно подчеркивала, что голосование проходило в соответствии с международным правом.

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