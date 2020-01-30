В России сравнили США с беззубым псом

США напоминают «злопамятного беззубого пса», когда вводят очередные антироссийские санкции. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«Отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих», — отметил он. По словам депутата, причиной вводимых США ограничений является углубление экономического и политического кризиса внутри страны.

От бессилия Вашингтон анонсирует очередные санкции, однако они не имеют значения для России. Шеремет отметил, что США не хватает политического здравомыслия и мужества для того, чтобы ввести диалог с помощью переговоров.

29 января Минфин США включил в санкционный список оператора железнодорожных перевозок в Крым, компанию «Гранд Сервис Экспресс» и ее генерального директора Александра Ганова. Однако перевозчик заверил, что меры Вашингтона не скажутся на его деятельности.

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Ограничения также были введены в отношении исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

23 декабря 2019 года российский президент Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. 26 декабря посольство США в Киеве осудило запуск поездов между материковой частью России и Крымом. Дипломаты заявили, что подобный шаг является «вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина, США и страны Евросоюза осудили это решение и отказались признавать результаты голосования. В Москве неоднократно заявляли, что процедура присоединения региона не нарушала нормы международного права.

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