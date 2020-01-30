Россия
 
Последние новости
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Пассажиры рухнувшего в океан самолета чудом спаслись и попали на видео
Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище
Названы самые популярные у автоугонщиков места краж
Европа заставит компании отчитываться об экологии
Путешественники назвали самые желанные места отдыха в России
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Самый привлекательный металл попал под подозрение
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
Новости партнеров

В России сравнили США с беззубым псом

Перейти в «Мою Ленту»

США напоминают «злопамятного беззубого пса», когда вводят очередные антироссийские санкции. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«Отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих», — отметил он. По словам депутата, причиной вводимых США ограничений является углубление экономического и политического кризиса внутри страны.

От бессилия Вашингтон анонсирует очередные санкции, однако они не имеют значения для России. Шеремет отметил, что США не хватает политического здравомыслия и мужества для того, чтобы ввести диалог с помощью переговоров.

29 января Минфин США включил в санкционный список оператора железнодорожных перевозок в Крым, компанию «Гранд Сервис Экспресс» и ее генерального директора Александра Ганова. Однако перевозчик заверил, что меры Вашингтона не скажутся на его деятельности.

Ограничения также были введены в отношении исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

23 декабря 2019 года российский президент Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. 26 декабря посольство США в Киеве осудило запуск поездов между материковой частью России и Крымом. Дипломаты заявили, что подобный шаг является «вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина, США и страны Евросоюза осудили это решение и отказались признавать результаты голосования. В Москве неоднократно заявляли, что процедура присоединения региона не нарушала нормы международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Перевозящая пассажиров в Крым компания попала под санкции США
Россию решили дополнительно наказать из-за выборов в Крыму
Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«К нам отношение, как к обслуге»

Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
02:16Сегодня

Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

00:51Сегодня

Подмосковного полицейского поймали на закладке наркотиков 

23:5729 января

Помилованная Путиным израильтянка вышла из колонии

Россия00:0129 января

«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»

Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
22:2029 января

Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле

21:4329 января

Россиян предложили реже арестовывать из-за нехватки мест в СИЗО

21:1329 января

Россиянам назвали способ избежать ожирения у школьников

Россия00:0521 января
Владик Салий

«У меня в голове поселилось чудовище»

Шестилетнего Владика спасет протонная терапия. Мальчику нужна ваша помощь
21:0629 января

Заподозренный в запое российский губернатор объяснил свое отсутствие

21:0429 января

Ставший героем мемов российский депутат проспал голосование

14:5022 января

Путин предложил закупать в школы местные продукты

Россия
В России сравнили США с беззубым псом
«К нам отношение, как к обслуге»
Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами
Михаил ИгнатьевПутин уволил скандального главу Чувашии
Игнатьев угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Подмосковного полицейского поймали на закладке наркотиков
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Помилованная Путиным израильтянка вышла из колонии
Все материалы
Мир
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Палестина выступит в ООН против «сделки века»
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Джонсон рассказал о намерении «уважительно» отпраздновать Brexit
Все материалы
Бывший СССР
От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Эстонский депутат потерял доступ к тайнам НАТО из-за поездок в Россию
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
Украина отправит в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Все материалы
Экономика
Самый привлекательный металл попал под подозрение
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
В KFC появится искусственная курица
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Оценены последствия смертельного вируса для Украины
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Сын российского олигарха рассказал о съемной «двушке» и поездках на метро
Все материалы
Силовые структуры
В Москве объявили план «Перехват» из-за нападения на бизнесмена
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Осужденный на 15 лет россиянин сбежал из суда
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Стало известно о попытках суицида генерала СК в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Mail.ru выпустила умную колонку
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Все материалы
Спорт
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Российских легкоатлетов предложили лишить Олимпиады-2020
«Заложники интриг и политики»
 
UFC стал жертвой хакеров
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Роналду вошел в историю Instagram
Все материалы
Культура
Актер из «Друзей» оправдался за расизм в сериале
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Актер из «Школы выживания» вломился в чужой дом после употребления метамфетамина
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Расставшуюся с арабским миллиардером Рианну заподозрили в романе с A$AP Rocky
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Сильвестр Сталлоне поседел
Все материалы
Интернет и СМИ
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Игрок КВН в 25 лет перенес инсульт и впал в кому
Мастера на все руки
 
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски снялась в рекламе в прозрачном белье
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Мужчины полюбили еще один женский тренд
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Жест «единственной красавицы Кардашьян» сочли глумлением над смертью Коби Брайана
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Цена придуманных Коби Брайантом кроссовок достигла 60 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Пассажиры рухнувшего в океан самолета чудом спаслись и попали на видео
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Путешественники назвали самые желанные места отдыха в России
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Вылетевший в Россию самолет столкнулся со стаей птиц
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Раскрыто загадочное исчезновение английского аристократа-убийцы
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Нефтяник спас вмерзших в лед котят чашкой теплого кофе
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
Стало известно о российской банде «маминых подруг»
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Вице-премьер объяснил свои слова о реновации во всей России
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы