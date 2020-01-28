Россию решили дополнительно наказать из-за выборов в Крыму

В Евросоюзе (ЕС) решили дополнительно наказать Россию за проведение выборов местной власти в Крыму, передает ТАСС.

Источник агентства подтвердил информацию, которую днем ранее обнародовало польское агентство PAP. Оно сообщило, что Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза согласовал санкции против ряда российских чиновников.

Из-за местных выборов на принадлежащем России полуострове ряду россиян запретят въезд в ЕС, а их активы в европейских странах заморозят. Единство по этому вопросу стало возможным после того, как Кипр отозвал свою блокировку.

Островное государство ранее не позволяло Евросоюзу ввести санкции против России, чтобы добиться от блока более жестких действий в отношении Турции — турецкое государство разрабатывает нефтяные месторождения у кипрских берегов.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает на то, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

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