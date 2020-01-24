Стало известно о блокировке Кипром санкций ЕС против российских чиновников

Кипр заблокировал новые санкции Евросоюза, направленные против нескольких российских чиновников из Крыма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации источников агентства, Кипр пошел на такой шаг, чтобы добиться от ЕС более жестких действий в отношении Турции, которая разрабатывает нефтегазовые месторождения у берегов острова. При этом в Никосии отказались связывать блокировку санкций и турецкие разработки месторождений и заявили о необходимости дополнительного времени для рассмотрения ограничений в отношении россиян.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает на то, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

Антироссийские санкции Евросоюза регулярно продлеваются на полгода. 19 декабря экономические ограничения продлили еще на шесть месяцев, срок их действия истекал 31 января.

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