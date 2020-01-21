В Европе снова поверили в Россию — рейтинговое агентство Scope Ratings, базирующееся в Германии, повысило российский долгосрочный кредитный рейтинг с BBB- до уровня BBB, а также пересмотрело прогноз по нему с «позитивного» на «стабильный». Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заявление компании.

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Причиной повышения рейтинга России стали значительные денежные резервы страны и возросшая устойчивость к внешним рискам. «Cтабильный» прогноз означает, что, по мнению Scope Ratings, в перспективе 12-18 месяцев риски России будут сбалансированы.

Ранее кредитный рейтинг России в иностранной валюте с BBB- до BBB со «стабильным» прогнозом повысило и американское рейтинговое агентство Fitch, входящее в так называемую «Большую тройку». Другое агентство из тройки — Standard&Poor's (S&P) — оставило рейтинг без изменения на уровне BBB-. Причиной стал риск ужесточения санкций, а также неопределенность относительно передачи власти в 2024 году, когда истекает срок полномочий президента России Владимира Путина.

Третье рейтинговое агентство, которое входит в «Большую тройку», — Moody's — с начала 2019 года держит российский рейтинг на нижней ступени инвестиционного уровня (Baa3).

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