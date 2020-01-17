Российскому рынку спрогнозировали торможение

Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста. Такую тенденцию спрогнозировали опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты.

По их мнению, рост продолжится, несмотря на имеющиеся признаки перегрева рынка акций. При этом его темпы будут ниже, чем в 2019 году: индекс Московской биржи вырастет на 8,7 процента по итогам года против 29 процентов в прошлом году. В то же время, рассчитываемый в долларах индекс РТС вырастет на 10,2 процента против 45 в 2019-м.

Материалы по теме Приоткрыть завесу Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году

Главные причины замедления роста — ограниченный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка, которая находится на рекордно низком уровне в 6,25 процента годовых. Также не стоит ожидать дальнейшего повышения суверенного кредитного рейтинга России от ведущих международных агентств, что исключит дополнительные стимулы для иностранных инвесторов.

В 2019 году российский фондовый рынок стал мировым лидером по показателю роста годовой доходности. При этом в долларовом выражении рост оказался еще выше благодаря укреплению рубля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!