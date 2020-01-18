S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Несмотря на конституционные изменения в России мы ожидаем, что новое правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики», — указали аналитики агентства.

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Эксперты также отметили прогресс России в проведении «взвешенной и надежной макроэкономической политики, которую можно считать одной из наиболее сильных среди стран с развивающейся экономикой».

S&P ожидает, что темпы роста ВВП в России в 2020 году повысятся до 1,8 процента. Причинами таких ожиданий аналитики назвали смягчение денежно-кредитной и бюджетной политики, а также эффект низкой базы.При этом агентство констатирует, что прогноз по России все еще хуже, чем для других суверенных государств с сопоставимым уровнем развития.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку правительства продолжат исполнять свои обязанности.

Назначений непосредственно в правительство Мишустин пока не производил. По его словам, это будет сделано после консультаций, которые состоятся в ближайшие дни. По неофициальной информации, остаться в кабмине может и.о. вице-премьера Татьяна Голикова, курирующая социальную политику, а ее коллеги Ольга Голодец и Константин Чуйченко, напротив, покинут свои посты. Также сообщалось, что первым вице-премьером вместо Антона Силуанова может стать помощник президента Андрей Белоусов.

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