Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа понесла огромные потери из-за антироссийских экономических санкций, передает ТАСС.

По словам министра, больше всех пострадали центральноевропейские государства, к числу которых относится Венгрия. Сийярто назвал естественным, что у его страны сложились тесные взаимоотношения с Россией в силу географического расположения.

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Он также подчеркнул, что Венгрия заинтересована в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком. В качестве примера он привел Китай, который становится крупнейшей экономикой мира и, соответственно, обладает огромным влиянием на Европу.

Ранее немецкий депутат Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции вредят бизнесу в Германии, ведут к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем и являются бесполезными. По его мнению, Европа, поддерживая ограничения в отношении России, ослабляет саму себя.

В июне Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за событий на Украине. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

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