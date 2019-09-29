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В Европе раскрыли истинную цель санкций

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Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в современных международных отношениях санкции используются как оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, современные геополитические конфликты происходят не на поле боя, а в киберпространстве и областях, связанных с торговлей, экономикой и сырьевыми ресурсами. «В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — отметил он.

Боррель высказал уверенность, что если Евросоюз хочет стать «игроком в мировой политике, а не просто плательщиком», то непременно должен использовать все доступные инструменты.

В конце мая Жозеп Боррель в очередном интервью изданию El Periodico назвал Россию врагом. После этого посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму вызвали в МИД России. Москва назвала заявления Борреля недружественными и заявила, что такая позиция наносит ущерб отношениям между двумя странами.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

20 июня Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В тот же день на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

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