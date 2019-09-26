Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером. Свое мнение он высказал в интервью газете «КоммерсантЪ».

По его словам, в Москве пришли к такому выводу, видя геополитическую игру Брюсселя «с нами или против нас». При этом подобная позиция сформировалась в Европе задолго до украинского кризиса — еще в 2004 году Брюссель потребовал от Киева дать четкий ответ — с Россией он или с Европой, а сейчас двигает программу для Центральной Азии, составленную также без учета интересов Москвы и объединяющих нас связей.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что санкции ЕС против России — временный этап, и они могут быть отменены в любой момент. Он добавил, что Россия «объявила о грандиозном плане развития до 2024 года», который охватывает 12 национальных проектов, и Франция хотела бы предложить взаимодействие за пределами тех сфер партнерства, что уже существуют.

20 июня Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В тот же день на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

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