Посла Испании вызвали в МИД России

Посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму вызвали 28 мая в министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе беседы ему [послу] было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании [Жозепа Борреля] в отношении России», — говорится в сообщении. На встрече с министром российские дипломаты указали на противоречие слов Борреля, которые «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией».

23 мая Жозеп Боррель в интервью изданию El Periodico назвал Россию врагом. По его словам, в последнее время союзник Испании в лице США повернулся к Мадриду спиной, а старый враг Россия снова здесь и «представляет угрозу».

27 мая Генштаб Испании показал фотографии самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) России, которые перехватила воздушная полиция НАТО.

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