Глава МИД Испании оправдался за слова о России-враге

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель в интервью изданию El Periodico объяснил, почему назвал Россию врагом.

Политик предположил, что российская сторона неверно интерпретировала его слова. «Я не говорил, что Россия — враг Испании, я имел в виду Европу. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — США — перестает защищать ее и как вновь появляется ее старый соперник, или враг, имея в виду СССР», — пояснил Боррель.

Министр напомнил, что говорил и о новом системном конкуренте ЕС — Китае. Он считает, что у трех великих держав, которые вновь переживают период холодной войны — России, США и Китая, — ухудшились отношения с Европой.

В конце мая Жозеп Боррель в очередном интервью изданию El Periodico назвал Россию врагом. После этого посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму вызвали в МИД России. Москва назвала заявления Борреля недружественными и заявила, что такая позиция наносит ущерб отношениям между двумя странами.

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