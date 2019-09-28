В бундестаге выступили против антироссийских санкций

Депутаты немецкого бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Против санкций также выступил исполнительный директор Восточного комитета экономики страны Михаэль Хармс.

Депутаты отметили, что из-за санкций немецкий бизнес сталкивается с трудностями при выходе на российский рынок даже в тех сферах, которых не коснулись ограничительные меры.

В июне 2018 года сообщалось, что ежемесячно Германия теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций. Отмечалось, что 40 процентов всего ущерба странам Евросоюза от санкций в отношении России приходится на Берлин. Политики считают, что ограничительные меры и ухудшение торговых отношений противоречат национальным интересам Германии.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма соответствовала международным нормам.

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