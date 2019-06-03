Санкции США признали вредными для Европы

Экономические санкции США против третьих стран бьют прежде всего по компаниям Евросоюза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Отмечается, что главную опасность для бизнеса представляют не первичные санкции, а так называемые вторичные ограничительные меры, «направленные против нарушителей уже существующих санкционных режимов».

Так, за последние десять лет именно европейские компании заплатили крупнейшие штрафы за сотрудничество с лицами и компаниями, находящимися в черном списке американцев.

В общей сложности европейцы заплатили 4,6 миллиарда долларов — в основном, за нарушения по Ирану, Кубе и Судану в отношении банков, а также отдельных отраслевых компаний.

Указывается, что за возможные нарушения санкций США в отношении России европейские компании пока не выплатили ни одного штрафа.

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