Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) в декабре 2019 года готовила теракт на Крымском мосту, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту. Парламентарий не стал уточнять детали запланированной акции. Он также добавил, что впервые рассказал об этом.

23 декабря Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. После прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга украинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом государственной границы Украины.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он является самым протяженным в стране. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года.

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