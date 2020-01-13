В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
«Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал», — сказал парламентарий.
Детали он уточнять не стал. Затулин добавил, что впервые рассказал об этом.
23 декабря Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.
После прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга украинская гепрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом государственной границы Украины.
Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он является самым протяженным в стране. Автомобильная часть моста была отрыта в мае 2018 года.