США признали невозможным остановить «Северный поток-2» санкциями

Шансов добиться остановки строительства «Северного потока-2» практически нет, заявил исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Его слова приводит ТАСС.

При этом он подчеркнул, что позиция американской администрации в отношении газопровода остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям. «Мы будем подчеркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом», — сказал Рикер.

По его словам, «Северный поток-2» якобы угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». По его словам, американский лидер Джо Байден отказался от накладывания ограничений на европейские компании, однако планирует и дальше преследовать компании из России.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом 11 июня.