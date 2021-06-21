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Кремль ответил на решение США подготовить новые санкции против России

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Кремле понимают, что политика США по сдерживанию России будет продолжаться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о подготовке новых санкций против Москвы, передает ТАСС.

«Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США», — сказал Песков.

По его словам, после саммита в Женеве в Кремле слышали заявления о том, что США продолжат линию, направленную против строительства «Северного потока-2». «Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска», — добавил пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что главное в отношениях с Вашингтоном — прагматизм и трезвость. «И то и другое говорит о том, что конструктивные положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России», — пояснил он.

Ранее 21 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не повлияла на решения США по антироссийским санкциям: Вашингтон продолжит настаивать на постепенном усилении ограничений. «Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать возможность санкций, связанных с применением химического оружия», — сказала она.

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