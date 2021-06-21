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Захарова обвинила США в беззаконии после заявлений о новых санкциях

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в беззаконии после заявлений американских политиков и дипломатов о новых санкциях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие», — считает Захарова.

Она добавила, что для начала Вашингтону нужно принять ответственность за свои собственные преступления.

Так представитель МИД прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая отметила, что в санкционной политике Соединенных Штатов ничего не изменилось — даже после саммита в Женеве. «Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать возможность санкций, связанных с применением химического оружия», — заявила Псаки.

Речь идет об антироссийских мерах, введенных из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

20 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон также продолжит вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2».

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