США напомнят Германии об угрозе «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Европу 22-29 июня напомнит Германии об угрозе, которую газопровод «Северный поток-2» представляет для энергетической безопасности Евросоюза и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя внешнеполитического ведомства.

В Госдепе отметили, что позиция Вашингтона относительно трубопровода «Северный поток-2» остается «очень ясной», однако остановить строительство при помощи санкций не получится. «Мы будем, конечно, подчеркивать наши убеждения, что это угрожает энергобезопасности Европы и Украины, является геополитическим проектом РФ», — заявил дипломат.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США намерены убедиться в том, что Россия «не будет использовать энергетику как оружие против Украины и других» и планируют дипломатически привлечь Германию, чтобы минимизировать риски. Соединенные Штаты готовы продолжать дискуссию в Берлине и Киеве, заключили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». По его словам, американский лидер Джо Байден отказался от накладывания ограничений на европейские компании, однако планирует и дальше преследовать компании из России.