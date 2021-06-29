Мир
 
Последние новости
Российский мегапроект столкнулся с трудностями
Глава МИД Германии проспорил ящик пива коллеге из Великобритании
В Москве появится парк-рекордсмен 
Задержанный за связи с Тихановским россиянин попросил лишить его гражданства
Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы
Лесбиянок во Франции начнут лечить от бесплодия
Названы российские участники этапов Гран-при по фигурному катанию
Американский рестлер захотел боя с Федором Емельяненко
Украинская оппозиция обвинила власти в продвижении «судей-марионеток»
Опустевшие из-за бесковидного режима работы московские кафе попали на видео 
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол США рассказал об отношениях с властями России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Земляниченко / AP

Посол США в Москве Джон Салливан рассказал о взаимодействии с российскими властями в эфире телеканала «Дождь», передает ТАСС.

Дипломат назвал свои отношения с высокопоставленными российскими политиками профессиональными и уважительными. «За все время моей работы, а я нахожусь здесь в качестве посла США 18 месяцев, у меня были существенные разногласия с моими коллегами в правительстве России, но ни разу не было ни одной непрофессиональной встречи», — подчеркнул он.

Салливан отметил, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом также прошла в атмосфере взаимного уважения. По его словам, между лидерами сложилось очень деловое и конструктивное общение.

Переговоры американского и российского президентов прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи Путин и Байден договорились о возвращении послов России и США в диппредставительства в Москве и Вашингтоне. Салливан вернулся в Москву 24 июня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Хочу сделать все, чтобы остановить разрыв отношений»: посол США — о прекращении выдачи виз россиянам, признании Бард-колледжа иноагентом и итогах встречи Путина и Байдена
Байден назвал две сферы для сотрудничества между США и Россией
Эксперт оценил будущее отношений между Россией и США после саммита в Женеве