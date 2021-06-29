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Байден назвал две сферы для сотрудничества между США и Россией

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать в таких сферах, где у них есть интересны, среди них он назвал нераспространение ядерного оружия и изменение климата. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, он ясно дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что отношения между США и Россией должны быть стабильными и предсказуемыми. В отношении спорных моментов между двумя государствами глава США подчеркнул, что примет меры в ответ на возможные «кибератаки или вмешательство» в американскую экономику.

Ранее сообщалось, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита глав государств.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.

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