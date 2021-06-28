Лавров рассказал о позиции Запада по отношениям с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров в статье, опубликованной газетой «Коммерсантъ», заявил, что страны Запада недовольны тем, что Москва вступается за государства, которые стали жертвами их авантюр и «подверглись нападению международного терроризма».
Кроме того, по словам Лаврова, западным странам не нравится то, что Москва поддерживает государства, ставшие жертвой западных авантюр и подверглись нападению международного терроризма с угрозой утраты государственности. Российский министр подчеркнул, что в качестве главного препятствия для реализации курса, объявленного на прошедших в июне саммитах Группы семи, НАТО и США — Евросоюза, обозначены Россия и Китай как носители авторитаризма.
Лавров отметил, что Запад обобщенно выдвигает две группы претензий — внешних и внутренних. «Из внешних — Пекину вменяется слишком напористое продвижение своих экономических интересов, наращивание военной и в целом технологической мощи для повышения своего влияния», — заявил он.
Министр подчеркнул, что отсюда и появляются требования к Москве, Пекину и другим странам «следовать западным рецептам».
Без подсказок
В своей статье Лавров подчеркнул, что современные россияне могут сами без подсказок из-за границы оценивать действия руководства страны. По его словам, оппоненты российской власти «идут против исторической преемственности народа», который всегда славился зрелостью, чувством самоуважения, собственного достоинства и национальной гордости, способностью мыслить самостоятельно.
При этом граждане России, на которых делает ставку Запад и кто видит все проблемы России в «антизападничестве», представляют собой абсолютно маргинальный сегмент российского общества, считает Лавров.
Насадили тоталитаризм в мировых делах
Также российский министр подчеркнул, что страны Запада, наращивая санкции и прочие методы незаконного давления на другие государства, насаждают тоталитаризм в мировых делах.
По словам Лаврова, здравомыслящие политики в Европе и Америке понимают тупиковость такого бескомпромиссного курса.
«Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других — по сравнению с западными - форм организации общества, принять как данность, уважать их», — заключил Лавров.
15 июня глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.