Россия
 
Последние новости
В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов
На Украине назвали «опасным отклонением» идею с приглашением России на саммит ЕС
Захарова понадеялась на раскрытие причины смерти Макафи «не через 50 лет»
Белоруссия направит Латвии запрос по делу 22 эсэсовцев
Губерниев в эфире пошутил над глубоким декольте соведущей
В США заговорили о дефолте и экономической катастрофе
Женщина показала простой способ очистить летние сандалии
Москва и Петербург снова побили рекорды по суточной смертности из-за COVID-19
У вокалиста Blink-182 диагностировали рак
Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава СВР заявил о создании либерально-тоталитарного режима в США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Западная риторика разделения мира на два противоположных лагеря способствует созданию либерально-тоталитарного режима в США и в их странах-партнерах, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. Его слова передает ТАСС.

Глава СВР отметил, что Запад пытается разделить мир на «два абсолютно искусственных лагеря: якобы демократический и якобы авторитарный». Навешивая ярлыки в «многообразном мире», по мнению Нарышкина, «США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы».

Среди стран, которых Запад относит к «якобы авторитарному» лагерю, Нарышкин выделил Россию, Китай, Иран и двух союзников США по НАТО — Турцию и Польшу.

Ранее Нарышкин заявил о гибридной войне Запада против России и Белоруссии. Директор СВР подчеркнул, что Москва не намерена мириться с «по-настоящему агрессивными действиями» стран Запада против суверенитета России и Белоруссии. Он добавил, что агрессивные акции осуществляются вне рамок международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нарышкин заявил об интересе России в сокращении списка недружественных стран
СВР объяснила нежелание Лондона раскрыть цель прилета Гесса в 1941 году
Нарышкин рассказал о планах США после вывода войск из Афганистана