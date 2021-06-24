Глава СВР заявил о создании либерально-тоталитарного режима в США

Западная риторика разделения мира на два противоположных лагеря способствует созданию либерально-тоталитарного режима в США и в их странах-партнерах, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. Его слова передает ТАСС.

Глава СВР отметил, что Запад пытается разделить мир на «два абсолютно искусственных лагеря: якобы демократический и якобы авторитарный». Навешивая ярлыки в «многообразном мире», по мнению Нарышкина, «США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы».

Среди стран, которых Запад относит к «якобы авторитарному» лагерю, Нарышкин выделил Россию, Китай, Иран и двух союзников США по НАТО — Турцию и Польшу.

Ранее Нарышкин заявил о гибридной войне Запада против России и Белоруссии. Директор СВР подчеркнул, что Москва не намерена мириться с «по-настоящему агрессивными действиями» стран Запада против суверенитета России и Белоруссии. Он добавил, что агрессивные акции осуществляются вне рамок международного права.