Нарышкин рассказал о планах США после вывода войск из Афганистана

США пытаются разместить войска, которые выводят из Афганистана, в соседних странах. О таких планах рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По словам Нарышкина, Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу Вашингтону. Он отметил, что правительство США не хотело бы терять контроль за территорией, в связи с чем «вынашивает намерения» разместить таким образом хотя бы часть ресурсов.

10 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что руководство США задумалось разместить в других странах войска, которые выводятся из Афганистана. В том числе рассматривается вариант переброски ресурсов в граничащие с ним Узбекистан и Таджикистан. Собеседники газеты указывали, что переброску в страны Центральной Азии осложняет большое военное присутствие России в регионе и растущее влияние Китая. Они отмечали, что США пока не обращались с официальными запросами о создании военных баз на территории перечисленных государств, так как американское Министерство обороны взвешивает все за и против.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. При этом, как сообщалось ранее, европейские союзники попросили США отсрочить процесс, чтобы у них появилось время выйти из страны.