СВР объяснила нежелание Лондона раскрыть цель прилета Гесса в 1941 году

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин объяснил, почему Лондон не раскрывает архивные материалы о целях прилета в мае 1941 года в Великобританию заместителя Адольфа Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса. Его слова передает РИА Новости.

«Это вполне объяснимо. Нашим западным партнерам не хотелось бы взять на себя часть ответственности, которая лежит и на них, за то, что именно [их] политика "умиротворения" все время толкала Гитлера идти на восток», — отметил Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24».

Рудольф Гесс, заместитель фюрера по партии и один из ближайших соратников Гитлера, 10 мая 1941 года в одиночку перелетел из Германии в Великобританию, чтобы начать с Лондоном мирные переговоры; со слов свидетелей реакции Гитлера на известие об отлете своего зама, фюрер был взбешен и, по-видимому, не был в курсе его планов. Согласно официальной версии, по прибытии Гесс стал военнопленным, пробыл в заключении до конца войны и, соответственно, не был участником каких-либо переговоров. В рамках Нюрнбергского трибунала он был приговорен к пожизненному заключению и покончил с собой в 1987 году в тюрьме в западном Берлине. Часть архивных документов, касающихся пребывания Гесса в Великобритании, до сих пор не рассекречена, что вызывает у ряда историков сомнения в достоверности официальной версии.