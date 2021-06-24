Посол США в России вернулся в Москву

Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я рад вернуться, чтобы продолжить работу для продвижения внешнеполитических интересов США в России вместе с опытной и надежной командой американской дипмиссии. Я также рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ», — сказал Салливан в разговоре с «Интерфакс».

По его мнению, совместная работа Москвы и Вашингтона важна для достижения общей цели — установления стабильных и предсказуемых отношений.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон 20 июня, после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами.

Перед вылетом посол заявил, что у него уже запланировано несколько встреч в США. Антонов подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

Решение о том, чтобы послы стран вернулись в Москву и Вашингтон, приняли по итогам саммита РФ США в Женеве 16 июня.

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