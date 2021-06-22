В МИД рассказали о работе по выполнению договоренностей между Путиным и Байденом

Россия уже ведет работу по выполнению договоренностей, заключенных между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, российский посол в США Анатолий Антонов уже прибыл в Вашингтон и приступил к работе. «(Мы уже приступили к активной проработке) всего, что было обозначено президентом в качестве задач и направлений для работы», — подчеркнула дипломат.

16 июня на саммите России и США в Женеве было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Путин уточнил, что они с Байденом договорились об этом, и страны скоро проведут консультации на дипломатическом направлении.

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон в воскресенье, 20 июня, после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Вскоре в Москву должен вернуться и посол США в России Джон Салливан.

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