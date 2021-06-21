Названы сроки возвращения посла США в России в Москву

Посол США в России Джон Салливан прибудет в Москву на этой неделе, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе телефонного брифинга, его слова приводит РИА Новости.

«Он вернется в Москву на этой неделе», — назвал сроки Прайс. По его словам, в Вашингтоне также приветствуют возвращение в Соединенные Штаты российского посла Анатолия Антонова.

19 июня посол США в России Джон Салливан заявил о том, что вернется в Москву в скором времени. В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон в воскресенье, 20 июня, после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами.

Перед вылетом посол заявил, что у него уже запланировано несколько встреч в США, которые начнутся в понедельник, 21 июня. Он подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

