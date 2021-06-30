В США заявили о «надвигающейся буре» из-за ошибки в отношениях с Россией

Американский эксперт Уильям Молони заявил о «надвигающейся буре» из-за ошибки правительства США в отношениях с Россией, поскольку теперь тесное сотрудничество Москвы и Пекина угрожает «мировому господству» Вашингтона. Об этом говорится в статье для издания The Hill.

Колумнист отмечает, что Соединенные Штаты после холодной войны стремились поддерживать уважительные отношения с Россией, избегая провокаций. Однако, считает Молони, с приходом к власти Дональда Трампа в 2016 году этот подход изменился и Россия стала центром «жестокой и предвзятой» политики Вашингтона. В итоге, пишет он, Москве отвели роль «главного врага» американской свободы.

Вместе с тем из-за неправильной стратегии США союз России и Китая усиливался на фоне ослабления НАТО — «главной опоры США», говорится в статье. Автор публикации приводит цитату обозревателя Уолтера Рассела Мида, ранее заявившего, что США и их союзники уступают позиции своим противникам, а баланс сил резко меняется не в пользу Вашингтона.

Молони выразил мнение, что после холодной войны блок НАТО лишился главной причины своего существования и за последние 30 лет утратил свои цели, согласованность и готовность риска пойти на реальное военное столкновение со сверхдержавой. Он приходит к выводу, что сегодня США проходят «через то, что в еще более ранние опасные времена Уинстон Черчилль назвал "надвигающейся бурей"».

Ранее сообщалось, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита глав государств.