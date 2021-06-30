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В США оценили результаты саммита Путина и Байдена

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Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации заявил, что встреча американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина оказала позитивный эффект на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Слова политика приводятся на сайте Госдепартамента.

«Думаю, что стало результатом этой встречи, так это некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например по стратегической стабильности, контролю над вооружениями», — отметил он.

По словам Блинкена, стороны обсудили перспективы работы в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита глав государств.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.

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