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Песков рассказал о прогрессе в отношениях между Россией и США

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Чтобы почувствовать разрядку в отношениях между Москвой и Вашингтоном после встречи президентов России и США, нужно больше времени. Об этом, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может​​​. Это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь. Здесь нужно ждать какое-то количество месяцев, и только потом мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков.

Песков отметил, что тема двусторонних отношений интересует многих россиян: к прямой линии с президентом Владимиром Путиным за последние дни поступило множество вопросов.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с президентом. По его словам, сложно говорить о какой-либо тенденции, но в этом году самой популярной оказалась тема коронавируса.

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