В Кремле раскрыли волнующую россиян тему

Россиян, которые обращаются на прямую линию президента России Владимира Путина с вопросами, волнует тема экономики и выход из кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

«Экономика как таковая. Естественно, кризис есть кризис. И хотя сейчас динамика улучшается, мы начинаем выходить из этого, но все равно, конечно, люди на местах это чувствуют», — пояснил Песков.

Ранее в июне президент России Владимир Путин оценил темпы восстановления российской экономики. «Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — сказал глава государства. Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены. Говоря о перспективах, он напомнил, что в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности.

Прямая линия Путина пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина.