Путин оценил восстановление экономики России

Президент России Владимир Путин оценил ход восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Об этом он сказал во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, передает РИА Новости.
«Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — заключил глава государства. Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены.
Ранее Путин говорил, что российская экономика выходит из сложной ситуации. «России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — указывал он.
Говоря о перспективах, он напомнил, что в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности. «ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около четырех процентов», — сказал Путин.
Помощник президента России Максим Орешкин считает, что 2021-й станет годом восстановления. Лекарством от роста цен в России, указывал он, может оказаться высокая конкуренция на рынках.
В свою очередь вице-премьер России Андрей Белоусов подчеркивал, что восстановление экономики России идет на два месяца быстрее прогнозов.