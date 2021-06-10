Путин оценил восстановление экономики России

Президент России Владимир Путин оценил ход восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Об этом он сказал во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, передает РИА Новости.

«Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — заключил глава государства. Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены.

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Ранее Путин говорил, что российская экономика выходит из сложной ситуации. «России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — указывал он.

Говоря о перспективах, он напомнил, что в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности. «ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около четырех процентов», — сказал Путин.

Помощник президента России Максим Орешкин считает, что 2021-й станет годом восстановления. Лекарством от роста цен в России, указывал он, может оказаться высокая конкуренция на рынках.

В свою очередь вице-премьер России Андрей Белоусов подчеркивал, что восстановление экономики России идет на два месяца быстрее прогнозов.